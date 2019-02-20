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Soğuk havada, sıcak su ile çelikleniyorlar

Bingöl’de bir köyde yöre sakinleri, açık alanda yer alan 46 derece sıcaklığı bulunan jeotermal suda soğuk havaya aldırış etmeden girerek şifa buluyor.

Bingöl'de bir köyde yöre sakinleri, açık alanda yer alan 46 derece sıcaklığı bulunan jeotermal suda soğuk havaya aldırış etmeden girerek şifa buluyor.


Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyüne yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta açık alanda bulunan jeotermal kaynakları kış günü de yöre sakinleri tarafından ziyaret ediliyor. Kışın eksi 20 dereceyi gören bölgede havaların bugünlerde eksi 10'lara gerilemesiyle birlikte, yöre sakinleri karlı yolları aşarak şifalı olarak bilinen yerin altından kaynayan suya gidiyor. Köyde yaşayanlar suya girerek hem şifa buluyor, hem de yüzme keyfini yaşıyor.


Hayvancılıkla uğraşan ve akraba olan Fazlı, Sadık ile Özkan Gürgen, soğuk havaya aldırış etmeden zaman zaman açık alandaki suya girerek, kaplıcanın keyfini çıkartıyor. Köyde yer altı su kaynaklarının olduğu için Kaynarpınar köyünü aldığı belirten Fazlı Gürgen, "Bu suyumuz şifa dağıtıyor. Özellikle bel fıtığı,kireçleme, cilt rahatsızlıkları için şifalı olduğunu biliyoruz. Buraya İstanbul, İzmir, Ankara dahil Türkiye'nin her tarafından şifa için geliyorlar. Yurt dışından gelende çok oluyor. Kışın bile suyun sıcaklığı 46-48 derece. Evde kaynayan su bu kadar sıcak değil" dedi.


Kış günü gelip şifalı olarak bilinen suya girenlerden Sadık ve Özkan Gürgen de suyun bir çok hastalığa iyi geldiğini aktardı.

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