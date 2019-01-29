Sokak köpeğini eliyle beslerken görüntülenen kişi, öğretmen çıktı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde marketten aldığı yiyecekleri paylaşırken habersizce görüntülenen kişinin, ilçede görev yapan bir öğretmen olduğu ve sürekli sokak hayvanlarını beslediği öğrenildi.

Solhan ilçesinde, bir kişinin marketten aldığı yiyecekler ile sokak köpeğini beslemesi bir kişi tarafından habersizce görüntülenip sosyal medyada paylaşılmıştı.Sosyal medyada örnek davranış nedeniyle ilgili gören videodaki kişinin ilçede öğretmenlik yapan Hasan Mantarcı olduğu ortaya çıktı.

İHA Muhabirinin ulaştığı Öğretmen Hasan Mantarcı, "Eşimle beraber yaklaşık 4 aydır Solhan'dayız. Eşim İmam Hatip Lisesinde öğretmen, ben de atama bekliyorum. Normalde bizim iki yavru köpeğimiz vardı, bir de anneleri. Soğukta dışarıda kalmışlardı. Daha öncesinde de büyük köpekleri de besliyorduk ama onlar biraz daha yabaniler çok fazla yaklaşamıyoruz. Yavrulara bakmaya başladık. O soğuk günlerde arkadaşlar sağ olsun 1-2 gün kazan dairesine koymuştular sonra sıkıntı olmuş galiba barınak gibi bir yer yaptık. O soğuk günlerde yaklaşık 10-15 gün onlara baktık. Sonra yavrunun biri kaybolmuştu ben onu aramaya çıkmıştım onu ararken karşıma başka bir köpek çıktı. İlk defa görüyordum baktım onunda karnı aç. Ona da bir şeyler verirken o sırada binadan biri videoya çekmiş kim olduğunu bilmiyorum. Onu sosyal medyaya atmışlar galiba biraz fazla izlenmiş"dedi.

"Farkındalık oluşmaya başladı"

Kendilerinin daha öncesinden de sürekli sokak hayvanlarıyla ilgilendiğini anımsatan Mantarcı,"Sadece köpekler değil kedilerde, kuşlarda var. Onlara da elimizden geldiğince bir şeyler yapıyoruz. Tabii seviyoruz ama burada bir de amacımız var. Amacımız farkındalık oluşturmaktır. İnsanlar farkına varsın istiyoruz. Farkındalık oluşmaya başladı. 5-10 kişi katkı sağlamaya başladılar. Bundan sonrada zaten elimizden geleni yapıyoruz. Yavrular kayboldu ama biz bunu yine de bırakmayacağız. Diğer köpeklere de elimizden geldiğince bakıyoruz. Çünkü hepsi muhtaç, hepsi dışarıda kalmış. Bunun için biz belediye ile görüşmek istiyoruz. Daha önce de küçük bir görüşmemiz oldu eşim görüşmüştü. Barınak gibi bir yer yapmak istiyoruz, gönüllü olarak çalışacağımızı da söylüyoruz. Şehrin dışarısına bir barınak yapılsın orada gönüllü olarak arkadaşlarımızla beraber ihtiyaçlarını gideririz. Tabi saldırgan olanlar var ama burada henüz öyle bir durum yaşanmadı, biz şahit olmadık. Tedbir amaçlı şehrin dışında olmasında fayda var"ifadelerini kullandı.