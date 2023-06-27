Ayak Tenisi Federasyonu tarafından bu yıl üçüncüsü Balıkesir Ayvalık'ta düzenlenen Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Solhan ayak tenisi takımını üçüncü kez şampiyon oldu. Şampiyonluk kupalarıyla kente dönen sporcular, kupa ve madalyalarıyla kısa bir gösteri yaptı.

Kuruluşundan bu yana Ayak Tenisi Federasyonu tarafından üçüncüsü düzenlenen Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası'na katılan Bingöl temsilcisi Solhan ayak tenisi takımı, üçüncü kez Türkiye şampiyonu oldu. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin ev sahipliğinde 3 gün süren karşılamalara 2 takım olarak katılan Solhan'da ikinci takım, iyi oyununa rağmen son 16 turunda elenip turnuvaya devam edemedi. Birinci takım ise çeyrek finalde Uşak temsilcisi, yarı finalde Alanya temsilcisi, finalde ise KKTC temsilcisi ile karşılaşıp, turnuva boyunca rakiplerine sadece 1 set vererek turnuvayı tamamladı. İlki 2021 yılında yapılan organizasyonun ilk şampiyonluğu ve takip eden yıllarda da yapılan diğer iki şampiyonluğu da kazanan Bingöl temsilcisi, Ayak Tenisi Federasyonu tarafından gerçekleştirilen üç organizasyonda da şampiyon oldu. Takım kaptanı Serdar Demir, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

Şampiyonluk sonrası kente dönen kafile, bu süreçte hazırlandıkları salona gelerek son üç yılda kazandıkları kuplarla kısa bir göster yapıp eğlendi. Turnuva sürecini değerlendiren Ayak Tenisi Bingöl İl Temsilcisi ve takım kaptanı Serdar Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Üç aylık bir süreçte Türkiye şampiyonasına hazırlandık. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen turnuvaya güzel çalışmalarla beraber, Alanya ayak tenisi sporcularıyla beraber bir kamp sürecinde hazırlandık. Kamp süreci bizim için çok verimli geçmişti ve Türkiye şampiyonasında da bunu maçlarda performans olarak gösterdiğimizi düşünüyoruz. Hem Alanya ayak tenisi hem Solhan ayak tenisi olarak iyi performanslar sergiledik. Alanya sporcularımız turnuvada dördüncü olurken biz şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardık. Üç yıldır bu turnuva düzenleniyor. Bu şampiyonluklar bize ve memleketimize gurur verici. Mutluyuz, gururluyuz şuan. Onun dışında turnuvada güzel bir süreç geçirdik yeni dostluklar edindik. Takım arkadaşlarımla birlikte güzel bir şekilde turnuva süreci geçirdik. Turnuva bitti. Şuan tekrardan Türkiye şampiyonuyuz. Avrupa şampiyonasında oynamaya hak kazandık milli takım adına. Türkiye milli takımını Avrupa'da en güzel şekilde temsil edeceğimizi düşünüyoruz. Ekim ayında Kıbrıs'ta düzenlenecek turnuvada Avrupa ülkeleriyle mücadele edeceğiz. Tabi seviye biraz artıyor ülkemize göre bizde buna göre çalışmalarımıza başlayacağız. Turnuva sonrası şampiyonluğumuz geniş çapta bir yer bulmadı basında aslında ama bundan sonra geniş çaplı yer bulacağını düşünüyoruz yerel ve ulusal basında."

Takım sporcularından Muhittin Ülger ise, "2023'te düzenlenecek turnuvaya ciddi bir anlamda Solhan'da hazırlıklarımız başladı Balıkesir'e gittik. Balıkesir Ayvalık'ta düzenlendi turnuvamız. Grubumuzda İstanbul Doğuş ve Isparta takımları vardı. Rahat bir şekilde gruptan çıktık. Son 16'da Bursa takımıyla karşılaştık. Güzel bir müsabaka oldu. Onun haricinde çeyrek finalde Uşak, yarı finalde kardeş takımımız Alanya ile ve finalde de bizim bu gelişmemize çok büyük katkıları olan aynı zamanda arkadaşlıklarımızın ve dostluklarımızın çok iyi olduğu Kıbrıs takımı ile karşılaştık. İzleyenlerden aldığımız dönütlerde çok eğlenceli ve çok kaliteli bir final maçının olduğunu ve net bir skorla 2-0 şeklinde Kıbrıs'ı yendik kardeşlerimize de buradan çok teşekkür ediyoruz" dedi.