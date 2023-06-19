Solhan ayak tenisi takımı, üçüncü kez Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyor

Bingöl'ü ayak tenisi branşında temsil eden Solhan ayak tenisi takımı, üçüncüsü düzenlenecek olan Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda, şampiyon olmayı hedefliyor.

Solhan ayak tenisi takımı bu yıl Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını tamamladı. Kuruluşundan bu yana düzenlenen 2 Türkiye şampiyonasında da şampiyon olan Solhan ayak tenisi takımı, üçüncü şampiyonaya Solhan ayak tenisi 2 takımı ile birlikte, iki takım olarak katılacak. Beraber antrenman yapmak için Alanya ayak tenis takımını da ilçeye davet ederek iki haftalık kamp sürecini beraber geçiren üç takım, kamp sürecini tamamlayıp 22-25 Haziran tarihleri arasında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenecek şampiyonaya katılmak için salı günü Solhan'dan hareket edecek.

Zülfü Çalışkan: ''Bu yıl Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonasına Solhan'dan iki takım katılıyoruz''

Solhan ayak tenisi takımına yaklaşık iki aydır ev sahipliği yaptıklarını belirten Solhan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zülfü Çalışkan, “Birinci ve ikinci Türkiye ayak tenisi finallerinde Türkiye şampiyonu olarak ilçemizi gururlandıran Solhan ayak tenisi takımı, üçüncü Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonası'nda da iddialı bir şekilde hazırlanmakta. Oldukça zorlu bir çalışma süreci geçirdi sporcularımız. Haftada dört gün bazı haftalar beş hatta altı gün antrenman yaptılar. Bu yıl Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonası'na Solhan'dan iki takım katılıyoruz. Tabi ki iki kez üst üste Türkiye şampiyonu olan bir takımımız olduğu için bütün gözler bizim üzerimizde. İnşallah sporcularımız emeklerinin karşılığını Balıkesir'deki Türkiye şampiyonasını da kazanarak üç kez üst üste Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyoruz'' dedi.

Serdar Demir: ''İki takım olarak da derece yapmak istiyoruz''

Ayak Tenisi Bingöl İl Temsilcisi Serdar Demir ise ''Ayak Tenisi Federasyonu olarak düzenlenen iki şampiyonada Türkiye Şampiyonu olarak Solhan ayak tenisi takımımız Bingöl'ü temsil etmişti. Bu sene üçüncü kez katılıyoruz bu turnuvaya. Ayak Tenisi Federasyonunun son iki şampiyonu olarak bu sene ikinci takımı da götürmeyi hak kazandık. İkinci takımımızla beraber güzel bir kamp süreci geçirdik. Son bir buçuk iki haftalık sürecimizde kardeş takımımız Alanya ayak tenisi sporcuları Alanya'dan Bingöl'ümüze ilçemiz Solhan'a geldiler. Onları en güzel şekilde misafir ettik. Ayak tenisi branşının gelişimi açısından güzel bir kampa girdik. Kampta da güzel ve verimli çalışmalarla beraber Türkiye Şampiyonasına hazırlandık. 22-25 Haziran tarihleri arasında Balıkesir Ayvalık'ta düzenlenecek turnuvada iki takım olarak derece yapmak istiyoruz. En kötü bir şampiyonluk bir üçüncülük ya da Solhan ayak tenisi finali izletmek istiyoruz sayın severlere'' açıklamalarında bulundu.

Yunus Emre Kutlu: ''İnşallah başarılı bir neticeye varırız''

Daha önce Solhan ayak tenisinde hocalık yaptığını şuan ise ikinci takımın takım kaptanı olduğunu belirten Yunus Emre Kutlu da ''Bu sene ilimizi Türkiye şampiyonasında iki takım ile temsil edeceğiz. Çalışmalarımız sürüyor. İnşallah başarılı bir neticeye varırız. Son 15 gün bize katılan kardeş takımımız Alanya ayak tenisi ile birlikte çok güzel bir kamp süreci yaşadık. İnşallah Balıkesir'de ilimizi iyi temsil ederek en iyi şekilde ilimize dönmek istiyoruz'' şeklinde konuştu.