İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Solhan Spor, Alper Özdemir ile anlaştı

Bingöl’ün voleybol temsilcisi Solhan Spor, orta oyuncu Alper Özdemir ile anlaştığını açıkladı.

Bingöl'ün voleybol temsilcisi Solhan Spor, orta oyuncu Alper Özdemir ile anlaştığını açıkladı.


Transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Efeler Ligi'nin yeni ekibi Solhan Spor, orta oyuncu Alper Özdemir ile anlaştı. Transfer çalışmalarının sonlarına geldiklerini belirten Solhan Spor Kulübü Başkanı Sebahatin İslamoğlu, "Yeni sezonda iyi bir kadro ile mücadele etmek için yaptığımız çalışmalar neticesinde transferlerimizi büyük ölçüde tamamladık. Kalan sporcular için yerli ve yabancı sporcularla görüşmelerimiz devam ediyor. Bugün yeni transferimiz Alper Özdemir ile anlaştığımızı açıklıyoruz. Sporcumuz ve kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.