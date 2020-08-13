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Solhan Spor hazırlık turnuvasına katılacak

Bingöl’ün voleybol temsilcisi Solhan Spor, 20 Ağustos tarihinde başlayacak olan hazırlık turnuvasına katılacak.

Bingöl'ün voleybol temsilcisi Solhan Spor, 20 Ağustos tarihinde başlayacak olan hazırlık turnuvasına katılacak.


13 Eylül 2020 tarihinde başlayacak olan Efeler Ligi müsabakaları için hazırlıklarını sürdüren Solhan Spor, hazırlık maçları kapsamında voleybolun köklü takımlarından Galatasaray ve İstanbul BŞB. takımlarıyla karşılaşacak. Üç takım şeklinde eşleşilen turnuvada, ilk karşılaşma Galatasaray -Solhan Spor arasında 20 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 17.00'da, ikinci karşılaşma İstanbul BŞB.-Galatasaray son karşılaşma ise, Solhan Spor- İstanbul BŞB. arasında oynanacak. Karşılaşmalar İstanbul'da Haldun Alagaş Spor Salonunda oynanacak.



Öte yandan hazırlık turnuvası öncesinde Solhan Spor, 18 Ağustos 2020 Salı Günü saat 17.00'da Fenerbahçe ile bireysel hazırlık maçına çıkacak. Karşılaşma İstanbul'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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