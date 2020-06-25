İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Solhan Spor, pasör Orçun Ergün ile anlaştı

Voleybol Efeler Ligi ekibi Solhan Spor, pasör Orçun Ergün ile anlaştı.


Efeler Ligi hazırlıklarını sürdüren Bingöl'ün voleyboldaki temsilcisi Solhan Spor, transferlerini sürdürüyor. Kulüp son olarak pasör Orçun Ergün ile anlaştığını açıkladı. Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Kulüp Başkanı Sebahattin İslamoğlu, “Efeler Ligi'nde kalıcı olmak ve gençlerimizin geleceğine dokunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun için de iyi bir ekip gerekiyor. Bizler de ekibimizi oluşturuyoruz. Daha önce Galatasaray'dan pasör Muzaffer Yönet kardeşimizi transfer etmiştik. Bugün de Halkbank'tan pasör Orçun Ergün kardeşimiz ile anlaştığımızı duyuruyoruz. Pasör eksikliğimiz kalmamıştır. Diğer pozisyonda eksik olan sporcularımız için görüşmelerimiz devam ediyor. Sporcularımız ve kulübümüz için sürecin hayırlı geçmesini diliyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.