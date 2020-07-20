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Solhan Spor, Serhat Fatih Uzun ile anlaştı

Bingöl’ün voleybol temsilcisi Solhan Spor, orta oyuncu Serhat Fatih Uzun ile anlaştığını açıkladı.

Bingöl'ün voleybol temsilcisi Solhan Spor, orta oyuncu Serhat Fatih Uzun ile anlaştığını açıkladı.



Transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Efeler Ligi'nin yeni ekibi Solhan Spor, Fenerbahçe'den orta oyuncu Serhat Fatih Uzun ile anlaştığını açıkladı. Transfer çalışmalarının sonlarına geldiklerini belirten Solhan Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Abdulvahap Salcan, “Yeni sezonda iyi bir kadro ile mücadele etmek için yaptığımız çalışmalar neticesinde transferlerimizi büyük ölçüde tamamladık. Son olarak orta oyuncu Serhat Fatih Uzun ile anlaştık. Sporcumuz ve kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum. Sporcularımız toplanmaya başladı. Sağlık taraması yapıldıktan sonra çalışmalara başlanacak. Sezonun hayırlı ve sıkıntısız geçmesini diliyor, kulüplerimize başarılar diliyorum” dedi.

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