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Solhan Spor'a destek ziyareti

Bingöl’ün voleybol temsilcisi Solhan Spor’a sosyal medya fenomenleri tarafından destek ziyareti gerçekleştirildi.

Bingöl'ün voleybol temsilcisi Solhan Spor'a sosyal medya fenomenleri tarafından destek ziyareti gerçekleştirildi.


Bingöl'de sosyal medyayı aktif kullanıp içerik üreten sosyal medya fenomenleri Efeler ligi hazırlıklarını sürdüren Solhan Spor'u ziyaret etti. Takıma çiçek taktim eden fenomenler, sezon boyunca takıma destek vereceğini dile getirdi. Ziyaret sonrasında takım ve fenomenler arasında kısa bir dostluk maçı da yapıldı.


Öte yandan Solhan Spor'un Fenerbahçe, Galatasaray ve İstanbul BŞB. takımları ile yapacağı hazırlık maçı için İstanbul'a gideceği öğrenildi.

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