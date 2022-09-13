İhlas Haber Ajansı

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Solhan'da ASM'nin temeli atıldı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde yeni Aile Sağlığı Merkezi’nin (ASM) temeli atıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yeni Aile Sağlığı Merkezi'nin (ASM) temeli atıldı.


Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü, 2022 yılında birçok yeni ASM'nin yapımına başladı. Bu yeni sağlık binalarından biri olan Solhan İlçesi Yeşilova Mahallesi'nde 5 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet binasın da temeli atıldı.



İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Solhan ilçesi Yeşilova Mahallesi 5 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet binamızın temeli atılarak yapımına başlanmıştır. İlimize, ilçemize hayırlı olsun” denildi.

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