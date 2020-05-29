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Solhan'da avluya sığmayan cemaat caddede saf tuttu

Bingöl’ün Solhan ilçesinde cami avluları yetersiz gelince cemaat caddede saf tutarak cuma namazını kıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde cami avluları yetersiz gelince cemaat caddede saf tutarak cuma namazını kıldı.


Korona virüs (Covid-19)nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan camiler, 74 gün sonra Cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açıldı. Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de bir çok cami ve meydanda cuma namazı kılındı. Solhan ilçesinde ise cami avluları yetersiz kalınca, cemaat cadde üzerine seccadelerini sererek saf tuttu. Maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlar namazını cadde üzerinde kıldı.

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