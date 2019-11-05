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Solhan'da "Biyokaçakçılık" konusunda jandarma personeli bilgilendirildi

Bingöl’ün Solhan ilçesinde avcılık kanunu ve biyokaçakçılık konuları üzerinde jandarma personeline bilgilendirme yapıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde avcılık kanunu ve biyokaçakçılık konuları üzerinde jandarma personeline bilgilendirme yapıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şubesi tarafından Kara Avcılığı Kanunu ve Biyokaçakçılık'la ilgili güvenlik güçlerine yönelik bilgilendirme toplantısı devam ediyor. DKMP personeli bu kapsamda Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli personele "Kara Avcılığı Kanunu ve Biyokaçakçılık" konularında seminer verdi.


Seminerde Biyokaçakçılık ve kaçak avcılar üzerinde detaylı bilgiler aktarıldığı belirtildi.

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