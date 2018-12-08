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Solhan'da düzenli kan bağışı yapan 4 kişi madalya verildi

Bingöl’ün Solhan ilçesinde düzenli olarak kan bağışında bulunan 4 kişiye madalya verildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde düzenli olarak kan bağışında bulunan 4 kişiye madalya verildi.


Bingöl'ün Solhan ilçesinde Kızılay'ın kan bağışı aracı kuruldu. Yoğun ilgi gösteren çok sayıda vatandaş, kan bağışında bulundu.125 kişinin bağış için başvuruda bulunduğu ilçede 104 ünite kan alındı. Öte yandan daha önce 10'kez kan bağışı yapan 4 kişiyi de bronz madalya verildi.


Vatandaşları teşvik etmek için madalyayı kabul ettiğini belirten düzenli kan bağışçılardan Fırat Yardımcı; “Hem kendi sağlıkları için, hem de ihtiyaç olduğunda hastalara ve yaralılara destek olmaları adına herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum"dedi.

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