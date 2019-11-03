Solhan'da farkındalık için tiyatro

Bingöl'de öğrenciler tarafından 'Bir Kadın 2+1 Koca' oyunuyla çocuk gelinlere dikkat çekildi.

Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden oluşan Ab-ı Hayat Tiyatrosu tarafından 'Bir Kadın 2+1 Koca' oyunu sahnelendi.Kültür merkezinde sahnelenen oyuna ilçe Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Yanılmaz, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yunus Esen,ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan tiyatro gösterisi katılımcılar tarafından beğenilirken Tiyatronun Yönetmeni Ahmet Şenyuva çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Solhan'a gelmeden önce de tiyatroyla ilgilendiğini, stand up yaptığını ve Şehir Tiyatrosunda oynadığını belirten Şenyuva, "Bazı şeyleri aslında anons ederek değil de tiyatroda sahneleyerek insanlara söylemek lazım. Tiyatro bir dünyayı, koca bir maziyi bir kere yaşamak gibidir. Buradaki amacımız, hem kültürel hem de sosyal anlamda bir aktivite yapmak, tarihsel olarak baktığımızda neleri insanların kalplerine yerleştirebiliriz. Bunu vurgulamak istiyoruz. Geçen yılda 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde sahneye çıkmıştık orda da kadının değerine vurgu yaptık. Bingöl'de kadına şiddet ve çocuk gelinler gördüğüm kadarıyla yok denecek kadar az ama sonuçta çevre illerden gelenler var. Buradan sesimizi duyurabilirsek ne mutlu bize." şeklinde konuştu.