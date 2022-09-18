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Solhan'da gönüllü gençler çevre temizliği yaptı

Bingöl’ün Solhan ilçesindeki Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri, karayolu kenarındaki dinlenme alanında çevre temizliği yaptı.

Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri, karayolu kenarındaki dinlenme alanında çevre temizliği yaptı.


17 Eylül Dünya Temizlik Günü çerçevesinde, Solhan Gençlik Merkezi Müdürlüğü çevre temizliği etkinliği düzenlendi. İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Zülfü Çalışkan koordinesinde gerçekleşen etkinlikte, Bingöl-Muş Karayolu üzerinde bulunan dinlenme alanında biriken çöpler toplanarak temizlendi. Etkinliği verimli geçtiğini belirten Çalışkan, dinlenme alanlarına gelecek vatandaşların çöpleri doğaya atmaması gerektiğini söyledi.


Doğanın temiz tutulmasının önemine dikkat çeken Çalışkan, vatandaşların daha hassas davranmaları konusunda çağrıda da bulundu.

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