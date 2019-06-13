Solhan'da ilk kez "Histerektomi" operasyonu

Bingöl'ün Solhan ilçesinde ilk kez Histerektomi (Rahim Alınması) ameliyatı başarılı bir şekilde yapıldı.

Solhan Devlet Hastanesinde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İbrahim Anıl Kulaksız, bölgede nadir yapılan bir operasyon gerçekleştirerek ilçede bir ilki gerçekleştirdi. İlçe hastanelerin normal hastaların tedavi edildiği ancak az ilerlemiş bazı hastalıklar ile küçük operasyonların bile yapılmayıp bu hastaların il merkezlerine veya büyük hastanelere sevk edildiği kurumlar olarak düşünüldüğünü belirten Kulaksız, kendilerinin bu anlayışta bir yaklaşım göstermediklerini belirtti.

Amaçlarının yapabilecekleri şeyleri yapıp mümkün olan en az sevki gerçekleştirmek olduğuna değinen Dr. İbrahim Anıl Kulaksız"Çünkü insanların maddi durumu çok iyi değil. Sevk etmek daha kolay, başımız daha az ağrır, daha az sorunla karşılaşırız ama sevk yaptığınız zaman hasta oraya gidiyor, hasta yakınları gidiyor, orada kalacak yerleri var mı, ulaşımları nasıl onları da düşündüğümüz zaman yapabileceğimiz şeyleri imkanları zorlayarak yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda sürekli idare ile daha fazla ne yapabiliriz tartışmasını yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de ameliyat setiydi. Ameliyat setimizde bir eksiklik vardı. Bu arada diğer ilçelerde de bulunmayan bir settir. Çok yapılan bir ameliyat değil Bingöl merkezde de çok yapılan bir ameliyat değil. Ama onu yapabilecek bilgi birikime sahiptik. Ameliyathane ekibimizde, hemşirelerimiz, personellerimiz bu konuda yapabileceklerini düşünüyorduk. Çok iyi bir anestezi doktorumuz var. Onun verdiği güven ile eğer set gelirse biz bu ameliyatı yapabiliriz dedik. Bunu idare ile paylaştık, seti getirmek için çok uğraştık ama sonunda getirdik. Geldikten sonrada ilk ameliyatımızı yaptık. Ameliyatımız başarılı geçti. Sonucunda da hastamız şuan gayet iyi, bir terslik olmazsa hastamızı ameliyattan iki gün sonra taburcu edeceğiz"dedi.

Bu tip vakaların genelde Elazığ'a gönderildiğini anımsatan Kulaksız," Burada yapıyor olabilmemiz hastalar açısından büyük bir nimet olduğunu düşünüyoruz. Yaptığımız ameliyat, rahim ve yumurtalık alma ameliyatıydı. Bu hastamızın çok uzun süredir devam eden bir ağrısı var. Rahmi normal bir kadın rahmine göre büyümüştü. Bu fazla kanamaya ve şiddetli ağrılara neden oluyordu. Rahmi aldıktan sonra bu ağrıların bu şikayetlerin geçeceğini düşünüyoruz. Hasta açısından da önemli bir şey oldu. Ameliyatta da her hangi bir sorun çıkmaması bizim açımızdan sevindirici bir gelişmeydi. Ekip gerçekten çok özverili ellerinden gelen her türlü çabayı saf ediyorlar"ifadelerini kullandı.