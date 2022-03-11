İhlas Haber Ajansı

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Solhan'da kar yağışı nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi, 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi, 3 köy yolu ulaşıma kapandı.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından etkisini gösteren kar yağışıyla beraber ilçenin büyük bir bölümü beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı. Kar yağışının ardından ilçeye bağlı Doğuyeli, Arslanbeyli ve Gençtavus köylerinin yolları ulaşıma kapandı. Ekiplerin kapalı olan köy yollarında çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

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