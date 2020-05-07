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Solhan'da Kur'an kurslarında uzaktan eğitim

Bingöl’ün Solhan ilçesinde eğitimler uzaktan eğitim yöntemiyle sürdüren 8 öğrenci Kur’an-ı Kerim okumaya geçti.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde eğitimler uzaktan eğitim yöntemiyle sürdüren 8 öğrenci Kur'an-ı Kerim okumaya geçti.


Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur'an kurslarında yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından uzaktan eğitime geçildi. Bu kapsamda Bingöl'ün Solhan ilçesinde müftülüğe bağlı 3 farklı kursta uzaktan eğitim gören öğrencilerden 8'i de Kur'an-ı Kerim okumaya geçti.


Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim-öğretime ara verilen 04-06 yaş grubu kurslarda uzaktan eğitimin hız kesmeden devam ettiğini belirten İlçe Müftüsü Muharrem Dutar,Anne ve babaların destekleri, hocaların gayretleriyle 8 öğrencinin Kur'anla buluştuğunu aktardı.


04-06 yaş kursta 80 öğrencinin devam ettiğini anımsatan Dutar, şuana kadar 70'inin Kur'an-ı Kerim öğrendiğini söyledi.

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