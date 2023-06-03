Solhan'da Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni yapıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Solhan İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Solhan Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen mezuniyet törenine Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, Solhan Belediye Başkanı Vekili Fesih Öğüt, İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak, kurum amirleri öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğrencilerin okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, miniklerin yaptığı gösteriler, okuduğu sureler ve dualar ile devam etti.

Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, programı düzenleyen müftülük personellerine ve öğrencilerini Kur'an Kurslarına gönderen velilere teşekkür etti.

Programın açılışında konuşan Solhan İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak, “4-6 Yaş Kur'an kurslarımız toplumda ortaya çıkan çok önemli bir ihtiyacı karşılamak üzere açılmıştır. Okul öncesi eğitime binaen Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 4-6 Yaş grubu 2012 yılında hayata geçirilmiş bir projedir. Burada minik çocuklarımıza Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırladığı müfredat çerçevesinde Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğretilmekte ve çocukların manevi gelişiminde etkili olan değerler eğitimi verilmektedir'' dedi.

Program, protokol tarafından minik öğrencilere belge ve hediyeleri verilerek tamamlandı.