Solhan'da önce kar, sonra yağmur etkili oldu

Bingöl'ün Solhan ilçesinde gece saatlerinde önce kar sonra yağmur etkili oldu.

Meteorolojinin uyardığı yağış Bingöl genelinde yağmur olarak, Solhan ilçesinde kar olarak etkisini gösterdi. Dün gece Solhan ilçesinde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçe merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle yağan kar kısa sürede eridi.

Öteyandan Meteoroloji bugün için Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.