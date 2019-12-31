Solhan'da örnek çalışma kurum müdürleri, kütüphane nöbeti tutuyor

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kütüphanenin akşam saatlerinde de açık kalabilmesi için başlatılan örnek uygulamada kurum müdürleri gönüllü olarak sırasıyla nöbet tutmaya başladı.

İlçe kütüphanesinin daha etkin, verimli kullanılabilmesi, bütün vatandaşların ve özellikle üniversiteye hazırlık yapanlar ile sınavlarına çalışan öğrencilerin kütüphaneden akşam saatlerinde de yararlanabilmesi örnek bir uygulama başlatıldı. İlçe Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı'nın girişimiyle başlatılan uygulamada, tüm kurum müdürleri sırasıyla saat: 21.00'a kadar nöbet tutarak kütüphanenin açık kalmasını sağlıyor.Başlatılan uygulama kapsamında ilk nöbeti ise Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı ve ilçe Emniyet Müdürü İdris Seyman tuttu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Yanılmaz'da onlara eşlik etti.

Yapılan bu uygulama ile kütüphanenin kapanış süresinin uzatıldığını aktaran Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, özellikle sınavlara hazırlanan öğrencilerin zaman sıkıntısı yaşamadan çalışmalarına olanak sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Öteyandan uygulama kapsamında, akşam kütüphaneye gelenlerin belediye tarafından servisle evlerine bırakılacağı belirtildi.