Solhan'da taşkın koruma tesisi tamamlandı

Bingöl'ün Solhan ilçesi Arakonak beldesinde 2. kısım taşkın koruma tesisi tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Bingöl'e yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bu kapsamda Solhan İlçesi Arakonak Beldesinde bulunan ve taşkınlara sebebiyet veren Hayran Deresi Taşkın Koruma Projesi tamamlandı. Proje ile Hayran Deresi üzerinde bin 735 metre uzunluğunda çift taraflı kâgir taşkın koruma kanalı, 5 adet ıslah sekisi, 1 adet çift gözlü menfez, 1 adet betonarme yol geçişi, 2 bin 462 metre korkuluk imalatları tamamlanarak hizmete alındı.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Arakonak Beldesi 2. kısım taşkın koruma tesisiyle 370 dekar tarım arazisi ve 1 belde merkezi taşkın zararlarından korunması temin edilmiştir” dedi.