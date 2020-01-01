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Solhan'da tenis turnuvası final müsabakasıyla tamamlandı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen masa tenisi turnuvası final müsabakası ile tamamlandı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen masa tenisi turnuvası final müsabakası ile tamamlandı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Gençlik Çalıştayı kapsamında başlatılan Kaymakamlık, Gençlik Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteği ile yapılan masa tenisi yarışmasının final müsabakaları oynandı.Final müsabakasına İlçe Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı,Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü İdris Seyman, İlçe Jandarma Komutanı Esat Can Öztürk, kurum amirleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Final müsabakası sonrası dereceye giren öğrenciler ile katılım sağlayan diğer öğrencilere Kaymakam Kıyıcı ile diğer protokol üyeleri tarafından madalya ile hediyeler verildi.


Güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Kaymakam Kıyıcı, projenin hazırlanması ve uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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