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Solhan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem ve yiyecek bırakıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem ve yiyecek bırakıldı.


Son 1 ayda kar yağışının etkili olmasının ardından yüksek rakımlı bölgelerde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için Solhan Gençlik Merkezi personelleri, sporcular ve gönüllü üniversite öğrencileri harekete geçti. İlçedeki Şehit Ersin Özyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sabiha Bahçıvan Anadolu Liseleri pansiyonlarından tedarik edilen bayat ve parça ekmeklerle yemler tedarik edildi. Toplanan yem ve yiyecekler, bir aya gelen gençlik merkezi personeli ile gönüllüler tarafından Gedik Geçidinde farklı noktalarda yaban hayvanları için doğaya bırakıldı.


Yaban hayatını da düşünüp hareket ettiklerini belirten Gençlik Merkezi Müdürü Zülfü Çalışkan, ekmek tedariki konusunda okul idarelerine ve böyle bir çalışmanın içinde yer aldıkları için sporcu ve öğrencilere teşekkür etti.

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