Solhan'da "Yerli Malımı Yemenle Paylaşıyorum" etkinliği

Bingöl'ün Solhan ilçesinde "Yerli malımı Yemenle Paylaşıyorum" etkinliği düzenlendi.

İlçede bulunan Şehit Kaymakam Ersin Ateş İlkokulunda öğretmen, öğrenci ve veliler yerli malı haftasında Yemenli ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için hazırladıkları ürünleri paylaştı. Hazırlanan ürünlerden elde edilecek gelirin Yemenlilere gönderileceği belirtildi.

Hazırladıkları ürünlerin gelirini Yemenli mazlumlara göndereceklerini ifade eden Okul Müdürü Ferhat Bayar, “Bu hafta ülke genelinde ‘Yerli Malı Haftası' olarak kutlanıyor. Bizde bu yıl kendi sınıflarımızda bir şeyler tüketelim yerine farklı bir şey yapalım dedik. Öğretmen ve öğrencilerimizden gelen istek üzerine velilerimizle görüştük bir yardım çalışması yapalım dedik. Buradan elde edeceğimiz gelirle inşallah Yemenli mazlum kardeşlerimizin sıkıntılarını bir nebze olsun gidermeyi düşünüyoruz. Bizim amacımız tamamen mazlum kardeşlerimizin sıkıntılarına ortak olmak, bir nebze olsun giderebilmek. Biliyoruz yaptığımız bu çalışma ile sıkıntılarını gideremeyiz ama elimizden geldiğince destek olduğumuzu düşünüyoruz"dedi.

Etkinliğe Kaymakam Fatih Okumuş, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.