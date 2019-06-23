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Solhan'daki öğrenciler için gezi düzenlendi

Bingöl’ün Solhan ilçesinde öğrenciler için bölge gezisi düzenlendi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde öğrenciler için bölge gezisi düzenlendi.


Solhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, öğrencilerin bölge genelindeki tarihi öğrenmeleri için gezi düzenlendi. Başarılı bir şekilde 8. sınıfa geçen 43 öğrenci öğretmenler eşliğinde Muş, Tatvan ve Ahlat'ın tarihi yerleri ve Van Gölüne götürülerek gezdirildi.


Gezi hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Yanılmaz, “Öğrencilerimiz ilk defa bölgemizdeki tarihi yerleri ve Van Gölünü görmeleri oldukça heyecanlı ve mutlulukları gözlendi. Gezi süresince rehberlik yapan öğretmen ve idareci arkadaşlarımızda gezinin verimli geçmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerine inanıyorum. Özellikle bu gezinin düzenlenmesini isteyen Kaymakamımız Fatih Okumuş'a, gezinin oluşturulmasında emeği geçen sosyal Yardımlaşma ve dayanışma vakfı müdürü ve çalışanlarına, öğrencilerimiz için gezinin verimli geçmesi için rehberlik yapan öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyorum"dedi.

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