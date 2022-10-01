Solhanspor antrenmanlarını tamamladı

Bingöl'ün voleybol temsilcisi Solhanspor, yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak sezonun ilk karşılaşmasını beklemeye başladı.

Bu yıl Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Solhanspor, yaklaşık 1.5 ay önce başladığı yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Bu hafta sezonun ilk maçına çıkacak olan Bingöl ekibi, Hatay temsilcilerinden Erzin Yeşilkent takımı ile karşılaşacak. Pazar günü saat 14.00'da Solhanspor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı ekibin antrenör ve sporcuları açıklamalarda bulunarak taraftarları maça davet etti.

Yaklaşık bir aydan fazla hazırlık çalışmalarına başladıklarını belirten Başantrenör Ünsal İsmail Kırıcı, "Ağırlık, top, teknik ve taktik çalışmalarıyla bugüne kadar geldik. Çocuklar gayet iyi durumdalar. Bazı sakatlıklarımız var, onlarda iyi olurlarsa hafta sonu maçının iyi geçeceğini zannediyorum. Burada gayet rahatız. Solhan bize bakıyor. Sporculara, antrenörlere her şeyimizle ilgileniyorlar bunlara çok teşekkür ediyorum. Pazar gün ki maça bütün Solhan halkını davet ediyoruz, bizi desteklesinler. Güzel bir oyun çıkaracağımıza inanıyorum” dedi.

Yaptıkları hazırlıklar sonrasında maç gününün gelip çattığını söyleyen Takım Kaptanı Metin Baran Taşkıran, "Öncelikle bütün Solhan halkını bu hafta sonu oynayacağımız maça davet ediyorum. Buraya daha önce üç kere rakip oyuncu olarak geldim. Buradaki atmosferi çok iyi biliyorum ve şimdi arkamda bu desteği istiyorum" diye konuştu.

Sporculardan Samet Gümüş ise, sezona hazır olduklarını ifade ederek, "Pazar günü maçımız var. Bütün Solhan halkını buraya davet ediyoruz. Saat iki de herkes burada olsun. Solhanspor'u önceden beri tanıyorum, takip ediyorum voleybolda çok önemli yerlere gelmiş bir takım. 1. Lig'de keza Efeler Ligi'nde de mücadele etti, oynadı. Buradaki atmosferi biliyorum. Artık bu atmosferi arkamda hissedeceğim için çok mutluyum. Umarım galibiyet ile sezona başlarız" şeklinde konuştu.