Solhanspor Efeler Ligine yükseldi, kutlama korona virüs tedbirlerine göre yapıldı

Ligde mücadele eden Solhanspor, liglerin mevcut haliyle tescillenmesinin ardından Efeler Ligine yükseldi. Kutlama ise korona virüs nedeniyle araç konvoyuyla yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1.ligde mücadele eden Solhanspor, ligi 45 puanla 2. sırada tamamlamış ve Play-Off'lara katılmaya hak kazandı. Ardından Ankara'da oynanan Play-Off yarı final müsabakalarında da galip ayrılan yeşil beyazlı ekip, finale kaldı. Ancak dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle ertelenen müsabakalar, oynanmayarak mevcut haliyle bugün tescillendi. Liglerin tescillendiğinin açıklanmasının ardından Solhan ilçesi ve Bingöl merkezde kutlama yapan Solhanspor taraftarları, korona virüs tedbirlerine uyarak sadece araçla tur attı. Çok sayıda otomobil ve otobüsle şehir turu yapan yönetim ve taraftarlar daha sonra Solhan ilçesine doğru hareket etti.

Solhanspor kulüp Başkanı Sebahattin İslamoğl, “2013 yılından beri Solhanspor yönetimindeyim ve geçen yıldan bu yana da başkanlığını yürütmekteyim. Bu yıl Efeler Ligine çıktık. Ve bu heyecanı Bingöl halkı ile birlikte yaşıyoruz. İnşallah hedefimiz Balkanlar Ligi. Bu heyecan gerçek anlamda anlatılmaz, yaşanır” dedi.

Taraftarlardan Abdullah Bildik ise, “Solhanpor kulübü 2013 yılında kurulmuştu. Bu yıl birinci ligde mücadele ediyordu ve 4 yıldır da yarı final müsabakalarında Solhan'ımızı temsil ediyordu. Efeler Ligi'ne çıkmak için ancak bu yıla nasip oldu. Yarı finalden sonra pandemi nedeniyle final müsabakaları oynanmadı. Ancak bugün ligler tescillendi. Federasyon başkanı, Solhanspor'un içinde bulunduğu 4 takımın Efeler Ligine çıktığını açıkladı” şeklinde konuştu.