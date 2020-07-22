İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Solhanspor, ilk antrenmanına çıktı

Efeler Ligi’ne yükselen ve transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Solhanspor, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından ilk antrenmanına çıktı.

Efeler Ligi'ne yükselen ve transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Solhanspor, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından ilk antrenmanına çıktı.


Bingöl'ün voleyboldaki temsilcisi ve Efeler Ligi'nin yeni ekibi Solhanspor, transfer çalışmalarının ardından bugün ilk antrenmanına çıktı. Dün yapılan korona virüs testi ve sağlık kontrollerinin ardından antrenmanlara ilçedeki spor salonunda başlayan Solhanspor, Antrenör Ahmet Reşat Arığ yönetiminde çalıştı.


Yeni sezonun hayırlı geçmesini dileyen Antrenör Arığ, "Öncelikle tüm takımlara hayırlı sezonlar diliyorum. Biz bugün ilk antrenmanımızı yaptık. Geldiğimiz de Covid-19 testini ve diğer sağlık kontrollerini yaptık. Tüm takımlar için hayırlı sezonlar olsun. İnşallah seyircilerimizle beraber oynayacağımız bir lig olur. Yoğun bir şekilde başladık hayırlısıyla iyi bir sezon geçiririz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.