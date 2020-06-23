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Solhanspor, libero Ali İhsan Heper ile anlaştı

Efeler Ligi hazırlıklarını sürdüren Bingöl’ün voleybol temsilcisi Solhan Spor, libero Ali İhsan Heper ile anlaştı.

Efeler Ligi hazırlıklarını sürdüren Bingöl'ün voleybol temsilcisi Solhan Spor, libero Ali İhsan Heper ile anlaştı.


Solhan'ın gençlerine örnek olup onların heyecanına heyecan katıp geleceklerine dokunabilecek ekip kurmak için de gayretlerinin olduğunu belirten Solhan Spor Kulübü Başkanı Sebahattin İslamoğlu, “Gençlerimizin ve memleketin bizlerden beklentisi vardır. Bizler de Solhan Spor Ailesi olarak ilk beklenti olan Efeler Ligi biletini aldık. Asıl olan ise burada iyi mücadele edip kalıcı olarak başarılarda bulunmaktır. Transfer çalışmamız devam ediyor. Sporcularımız ile anlaştıkça paylaşacağız inşallah. Libero transferimizi yaptık. Ali İhsan Heper ile anlaştık. Hayırlı olmasını diliyorum”dedi.

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