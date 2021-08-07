Solhanspor oyuncuları aşı olup duyarlılık çağrısında bulundu

Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi'nde mücadele eden Bingöl Solhanspor'un bazı oyuncuları ve yönetimi, korona virüs ile mücadelede aşılanmanın önemine dikkat çekmek amacıyla uygulama noktasında aşılarını oldu. 6 oyuncu ile birlikte Genç Caddesi önündeki aşı uygulamasına gelen Solhanspor Başkanı Ziya Sözen, gençlerin aşılarını olması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Sözen, 'Efeler Ligi'nde mücadele eden kulübümüz Solhanspor, aşı duyarlılığına dikkat çekmek için Bingöl'de de son derece az sayıda bulunan aşıya talebi artırmak için insanlarımızı, gençlerimizi teşvik etmek amacıyla sporcularımız bugün burada aşı standında aşılarını oldular. Bütün kardeşlerimizi halkımızın sağlığı için aşı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Özelikle genç kardeşlerimiz bu sene Solhanspor'u sahada izlemek istiyorlarsa, maçlarımızı yerinde takip etmek istiyorlarsa, aşılarını olsunlar diyoruz" dedi.