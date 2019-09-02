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Solhanspor'un kulüp başkanı Sebahattin İslamoğlu oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu 1.

Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor'da, Kulüp Başkanı Sebahattin İslamoğlu oldu.


Lig ekiplerinden Solhanspor'da yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda ilçe Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, AK Parti Solhan İlçe Başkanı Nihat Doğu, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Abdullah Bildik, Solhan Spor yöneticileri ile üyeleri bir araya geldi. Kulüp yaşadığı sıkıntıların görüşüldüğü toplantı sonrası Sebahattin İslamoğlu Başkanlığı'nda yönetim belirlenerek ligde mücadeleye devam kararı alındığı belirtildi.


Lig müsabakalarına bir ay gibi kısa bir süre kaldığına dikkat çekilen toplantıda sporcu transferleri için harekete geçilmesi kararlaştırılırken, kulübün önceki başkanı Ferhat Sönmez'in aktif rol alacağı kaydedildi.

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