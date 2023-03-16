Sözen: “Bu seçim Türkiye'nin beka seçimidir”

Şehit Aileleri ve Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, ''Ben bu seçimin Türkiye seçimi olduğunu düşünüyorum. Bu seçim herhangi birimizin seçimi değil, bu seçim Cumhurbaşkanımızın seçimi değil, bu seçim AK Parti'nin seçimi değil, bu seçim Türkiye'nin beka seçimidir'' dedi.

14 Mayısta yapılacak olan seçimler için aday adaylığı başvuruları başladı. Şehit Aileleri ve Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, AK Parti Bingöl Milletvekilliği aday adaylığı müracaatını il başkanlığına yaptı. Yoğun bir katılımla belediye binası önünden il başkanlığına giden Sözen, müracaatının ardından kendisine destek vermeye gelen kalabalığa hitap etti. Bingöl'e hizmet etmek için bu yola girdiğini aktaran Sözen, “Asla Bingöl'ü yönetmeyi değil, Bingöllü vatandaşı yönetmeyi değil, Bingöl halkının hizmetkarı olmaya talibiz. İsminden de anlaşılacağı gibi, milletvekili aday adayı yani biz milletin vekili asil olan sizlersiniz. Milletin vekilleri gelip geçici, siyaset gelip geçici Bingöl halkı kalıcıdır. Bu anlamda Allah bizlere, sizlere hayırlı hizmetler etmeyi nasip etsin. Ben bu seçimin Türkiye seçimi olduğunu düşünüyorum. Bu seçim herhangi birimizin seçimi değil, bu seçim Cumhurbaşkanımızın seçimi değil, bu seçim AK Parti'nin seçimi değil, bu seçim Türkiye'nin beka seçimidir. Türkiye'nin beka seçimi olduğunu anlamamız için de içten ve dışardan yapılan saldırıların kimler tarafından nasıl yapıldığına dikkatimizi verirsek bir beka meselesi olduğunu hep beraber görürüz. Biz de bu beka meselesinde sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmak, dünya liderinin yanında olmak için bir nefer olmak için bir zerre olmak için bu taşın altına elimizi, başımızı, gövdemizi sokmuş bulunmaktayız” dedi.

''Biz AK Parti aday adaylarının hiçbiriyle rakip değiliz''

Hiçbir zaman parti değiştirmediğinin altını çizen Sözen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

''Biz AK Parti aday adaylarının hiçbiriyle rakip değiliz. Biz partimize hizmet eden gönüldaşlarız, aynı davanın neferiyiz. Ben burada açık yüreklilikle kendi adıma şunu ifade edebilirim ki, 2018'de olduğu gibi milletvekilliği adaylığı nasip olmadığı halde ben Cumhurbaşkanımızın emrinde, partimizin emrinde, parti teşkilatımızın emrinde siz değerli Bingöllü hemşerilerimizin yine emrinde olacağım. Dün olduğu gibi bugün de yarın da. Ben hiçbir zaman parti değiştirmedim, hiçbir zaman da değiştirmeyi düşünmüyorum. Benim düşüncem, bugün burada bana destek veren bütün hemşerilerimizin düşüncesi olmalıdır. Biz kızıp, küsüp, Cumhurbaşkanımıza, devletimize, partimize, fatura kesme lüksümüz yoktur. Öyle bir zamanda da değiliz. O yüzden kısmet olmuşsa sizlere hizmet edeceğiz. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki, bu süreçte kim partimize bir oy fazla getirebiliyorsa, kim partimizi daha ileri seviyelere ulaştırabiliyorsa inanıyorum ki başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere genel merkez ve buradaki teşkilatımız bunu görecek ve değerlendirecek. Çünkü gün adam kayırma günü, gün adamcılık yapma günü, gün adam seçme günü değildir. Gün hep beraber güçlü bir şekilde, bir elin beş parmağını yumruk yapmak suretiyle partimize sahip çıkma günüdür.''