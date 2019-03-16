Sözen;"31 Mart en önemli seçim"

31 Mart Mahalli İdareler seçiminin önemine değinen Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “Çünkü daha önce oyladığımız referandumla Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'de henüz tam olarak hayata geçmedi. 31 Mart seçimleri de referandumu tamamlama açısından çok ama çok önemlidir” dedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'ye destek olmak için Bingöl'ün Genç İlçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçede seçim koordinasyon merkezinde konuşan Sözen;"31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Malumunuz zor ve zahmetli bir süreçten geçiyoruz. Elbette bütün seçimler önemlidir ama 31 Mart yerel seçimleri en önemli seçimimiz olacak çünkü daha önce oyladığımız referandumla Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'de henüz tam olarak hayata geçmedi. 31 Mart seçimleri de bu referandumu tamamlama açısından çok ama çok önemlidir"diye konuştu.

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinin zayıflaması halinde şer odaklarının ellerinin güçleneceğine dikkat çeken Sözen," O yüzden sandıkta vereceğimiz her oyun önemi büyüktür. Benim ricam bütün herkesin küskünlükleri ve dargınlıkları bir kenara bırakıp elimizi taşın altına sokarak dünya mazlumlarının lideri Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmasıdır. Son 15 günlük zaman zarfına girdik ve ben inanıyorum ki Genç ilçesi 31 Mart günü güçlü bir şekilde AK Parti'nin yanında olacağını bir kez daha gösterecektir.Ülkemizin geleceği için, daha kaliteli hizmetlerin gelebilmesi için hepimiz gövdemizi taşın altına koyarak bu son 15 günde yatmadan uyumadan gece gündüz çalışıp AK Parti'ye destek istemeliyiz” ifadelerini kullandı.