Sözen'den, soğuk memleketin sıcak insanlarına sahip çıkma çağrısı

Dünya Beşten Büyüktür Eğitim, Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Ziya Sözen, soğuk memleket diye ifade edilen Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki sıcak insanlara sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Ziya Sözen, Türkiye'de güneşin en güzel doğduğu, yılın altı ayı kar altında kalan, soğuk, insanlarında bütün soğuk havaya rağmen sıcak ve samimi olduğu bir ilçe olan Karlıova'nın Zaza memleketi Bingöl ilinin en çok Kürt nüfus barındıran ilçesi olduğunu söyledi. Sözen, “Kürt kökenli nüfusun yoğun olduğu, insanlarının vatan sevdalısı olduğu bir ilçe. Osmanlı Rus harbinde Bingöl ilinin işgal edilmesini canları pahasına önleyen, Rusların Bingöl'e ilerlemesini durduran ve geri püskürten yiğit insanların diyarı. Soğuk hava şartlarında Karlıova'da yaşamak gerçekten de zor. Bütün zorluklara rağmen İlçe halkı soğuğa inat ilçesini seviyor, asla basit yollara başvurarak göç etmiyor. Bu ilçenin gazi olan çalışkan Belediye Başkanı Veysi Bingöl gecesini gündüzüne katarak karla mücadelenin yanı sıra ilçe halkına hizmet etmek için çok büyük çaba harcıyor. Bu şirin ilçemizin Kulüp Başkanlığını genç bir kardeşimiz olan Nihat Karabağ'ın yaptığı TFF Bal liginde oynayan, oyuncularının büyük bölümü ilçenin gençlerinden oluşan Karlıova Yıldırım Spor diye bir takımı var. Karlıova'nın zorlu şartlarında spor yapmak gerçekten zor olmasına rağmen ilçenin futbol takımının olması gençlerin spora teşvik edilmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak durması açısından son derece önemlidir. Bu futbol takımı maddi imkanlarla boğuşan, çoğu zaman antrenman malzemesi, maçlarda giyecek forma, futbol topu dahi bulmakta zorlanan bir takım. Zaten zor iklim şartları İle mücadele veren futbol takımı antremanlarının büyük bölümünü karlı zeminlerde halı sahada yapmaktadırlar. Çok zor şartlarda deplasman maçlarına gitmektedirler. Deplasmana gitmek için takım otobüsleri olmadığından yolcu minibüsü İle gitmektedirler. En büyük destekçileri Karlıova Belediye Başkanı olan Veysi Bingöl ve Ak Parti Karlıova İlçe Başkanı İlyas Bingöl'dür” diye konuştu.

Sözen, bütün bu olumsuzluklara rağmen ahlaklı, karakterli, alın terlerini son saniyeye kadar akıtan onurlu ve centilmen oyunculardan kurulu bir takım olan Karlıova Yıldırımspor'a destek verilmesi gerektiğini belirtti. Sözen, “Aylarca cep harçlığı dahi bulamayan bu karakterli sporcular asla olumsuzlukları sorun etmeden takımları için mücadele vermektedirler. Bütün maçlarında doksan dakika boyunca kıran kırana mücadele vermektedirler. Oynadıkları takımlarla ekonomik olarak aralarında uçurum kadar fark var. İlçe gençlerinin en büyük arzuları futbol takımlarının kapanmaması ve daha üst liglere çıkması. Çünkü gençler biliyorlar ki sporun olmadığı yerde gençler terör tuzaklarına ve uyuşturucu baronlarının tuzağına kolayca düşeceklerdir. Bu takımın hayatta kalması, daha güzel yerlere gelmesi için şimdi hep beraber elimizi taşın altına koyma zamanı. Vatanı sevmek, vatansever olduğunu iddia etmek boş sloganlar, ucuz naralar atarak olmaz. Eğer biz gerçekten terörle ve uyuşturucu baronları İle mücadele etmek istiyorsak , Karlıova Yıldırımspor ve doğunun diğer takımlarına sahip çıkmamız lazım. Sorumluluk makamında olan, yardım yapa bilen herkesi ama herkesi, özellikle belediyeleri, STK'larını ve iş adamlarımızı yardım miktarının küçüklüğüne, büyüklüğüne bakmadan soğuk memleketin sıcak insanları olan Karlıova Yıldırımspor'a ayni ve nakdi yardım yapmaya davet ediyorum” dedi.