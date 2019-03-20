STEM ve Robotik kodlama eğitimi alan öğretmenler, öğrencilere aktarıyor

Bingöl'ün Solhan ilçesinde öğretmenler, STEM ve Robotik kodlama eğitimi alarak, öğrencilere aktarmaya başladı.

Solhan Şehit Kaymakam Ersin Ateş İlköğretim Okulu Müdürü Ferhat Bayar'ın koordinatörlüğünde Fırat Kalkınma Ajansı'nın (FKA) desteğiyle başlatılan proje ile 8 okuldan 23 öğretmen STEM ve Robotik kodlama eğitimi aldı. Farklı branştan 23 öğretmenin katıldığı 5 günlük eğitim sonunda bu eğitimi gören öğretmenler kendi okullarında öğrencilere aktararak hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin algoritmik düşünebilmelerine katkı sağlamaya başladı.

Okulun Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ali Pişkin, “İlçemizde bulunan öğretmenlere yönelik STEM ve Robotik kodlama başlıklı 5 günlük eğitimi tamamladık. Amacımız, tüm öğretmenlere STEM ve Robotik kodlama hakkında farkındalık oluşturmaktı. Öğretmenlerde oluşan bu farkındalığı öğrencilere yansıtmaktı Öğretmenlere verilen bu eğitimden öğrencilerimiz de faydalanacaklar. Çünkü öğretmenlerimizin aldığı bu eğitim öğrencilere de yansıyacaktır” dedi.

FKA'nın verdiği destek ile 5 günlük STEM ve Robotik kodlama eğitimi aldıklarını belirten Hazarşah Yeni Yerleşim İlkokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Zeynep Akdağ,"21. Yüzyıl eğitimine ayak uydurabilmek için teknolojiden faydalanmamız gerektiğine inanıyorum. STEM ve Robotik kodlama eğitimi de bu yönde bize çok katkı sağladı. Science, Technology, Engineering ve Mat yani Türkçesi, Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematikten oluşan disiplinler arası bir eğitim yaklaşımı diyebiliriz. Bunu öğrencilerimiz üzerinde uyguladığımızda daha yüksek puanlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Teknoloji çağında yaşıyoruz ve bizim dünyayı yakalayabilmemiz için teknolojimizi geliştirmemiz ve özellikle de yazılımlar üretmemiz gerekmektedir. Bundan dolayı yazılım üretebilecek öğrenciler, kişiler yetiştirmeliyiz. Özellikle anaokulundan başlayıp üniversite sonuna kadar güzel bir planlama hazırlamalıyız ve öğrencilerimizi teknolojiye, bilişime, yazılıma, robotik kodlamaya katmalıyız. Tabi ki bunu yaparken STEM yaklaşımını da benimsememiz gerekiyor. Yani bir alana yönlendirmekten ziyade Fen, Teknolojiyi, Mühendisliği, Matematiği ve hatta bazen sanatı dahi eklememiz lazım ki öğrenciler bütünsel düşünebilsinler”ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Solhan ilçesinde de bir eğitim için bulunduklarını aktaran Proje eğitmeni Elazığ Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zülfü Genç;"Eğitim destek kapsamında ilk ve ortaokul derecesinde görev yapmakta olan anaokulundan, sınıf öğretmeninden, bilişim öğretmenlerinden oluşan 23 öğretmenimize gelecek neslin becerilerini içerisinde barındıran ve STEM Robotik kodlama becerilerini öğretmenlerimizi geliştirmek için verilen destek programı kapsamında yaklaşık 5 gündür eğitim vermekteyiz. Artık 21. yüzyılda hem bireylerin hem de mesleklerin yeterliliklerinde önemli değişiklikler olmakta ve teknolojiyle yoğunlaşmış olan bir dünyada eğitimi de yeniden planlamak, teknolojik araçların robotik uygulamalarının STEM yaklaşımının okullara entegrasyonunun gerçekleşmesi gerekiyor. Bu anlamda öğretmenlerimizle 5 gün süren eğitim kapsamında başta Arduino olmak üzere Arduinoların kullanıldığı diğer uygulama ortamları Lego eğitim setlerinin yer aldığı robotik kodlama araçları başta olmak üzere birçok farklı robotik ve STEM uygulamalarını öğretmenlerimizle tanıştırdık. Eğitime birçok farklı branştan öğretmen katıldı. Hepside gayet başarılı bir şekilde eğitimlerini tamamladılar ve bulundukları okullarda öğrencilerine yeni 21. Yüzyıl konseptini ve öğrenim metotlarını uygulayabilecekleri beceriler kazandılar. Bu projenin bölgeye önemli bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz”diye bilgi verdi.