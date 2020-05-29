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Su kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı

Bingöl’de su kuyusunun küçük ağız kısmından içeri düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bingöl'de su kuyusunun küçük ağız kısmından içeri düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan park yanındaki su kuyusundan sesler geldiğini fark eden vatandaşlar, düşen yavru köpeği fark etti. Köpeği kurtaramayan vatandaşlar, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, apart yardımı ile kuyunun küçük ağız kısmından yavru köpeği yakalayarak dışarı çıkardı.


Köpeğin, ekipler tarafından koruma altına alındığı bildirildi.

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