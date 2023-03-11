TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Yılmaz: ''2 bin 150 konteynerin altyapısı hazırlanıyor”

Bingöl'de basın mensuplarıyla bir araya gelen TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, “2 bin 150 konteynerin altyapısı hazırlanıyor. Bu konteynerler konmayacak şu an sadece altyapıları hazırlanacak. Allah korusun bir felaket olması halinde hızlı bir şekilde hemen buralar konteynır şehre dönüştürülecek” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gündeme dair açıklamalarda bulundu. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından Bingöl'de de hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirten Yılmaz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün raporları Ankara'ya gönderdiğini belirtti. Bingöl için ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kararını beklediğini vurgulayan Yılmaz, “Bingöl bu büyük afetten etkilenen ama can kaybı yaşamayan bir il oldu. Yaralımız, can kaybımız yok çok şükür. Bu depremi en hafif şekilde atlattığımızı ifade edebilirim. Önemli olan cana bir şey gelmemesidir. Ancak yapı stokumuzda belli etkilenmeler meydana geldi. Özellikle merkez, Genç ve Adaklı bölgelerimiz başta olmak üzere son dönemde yine Yayladere ilçemiz, bütün buralarda belli oranda bir hasar tespiti yapılmış durumda. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz bu konuda sorumlu kurumumuz. İl müdürlüğümüze 5 bin civarında dilekçe geldi, bu dilekçeleri işleme koydu müdürlüğümüz ve binlerce inceleme yaptılar. Bu incelemeler neticesinde tespitlerini de rapora bağlayıp AFAD başkanlığına iletmiş durumdalar. Şuan da merkezde bu gönderilen raporlar inceleniyor. İlave olarak Yayladere, Yedisu, Kiğı ilçelerimiz kaldı. Onlarla da ilgili çalışmaların haftaya bitmesini bekliyoruz. O çalışmalar biter bitmez raporlar Ankara'ya gönderilmiş olacak ve orada gereğinin yapılacağına inanıyoruz. Gerek AFAD Başkanımızla, gerekse İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile bu konuları defalarca konuştuk ve yakından takip ediyoruz. Hem yereldeki hem de merkezdeki çalışmaları yakından takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bu incelemeler tamamlanır ve Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kararlarını görmüş oluruz. Bunu bekliyoruz” diye konuştu.

Bingöl'de 10 okul için yıkım kararı çıktı

Bingöl'de hasar tespiti yapılan 10 okul için yıkım kararı çıktığını ve 9 okulda da performans değerlendirilmesi yapıldığını aktaran Yılmaz, “Büyük bir kısmını yenilemiştik okullarımızın ama mevcut stokumuzda eski yapılar yine var. Bu çerçevede 19 okulumuzda sorun tespit edildi. 10 okulumuz yıkım kararıyla ayrıldı, 9 okulumuzda tahliye edildi. Bunların performans incelemeleri yapılıyor. Eğer olumsuz çıkarsa bunlar da kapsama alınmış olacak” şeklinde konuştu.

Yine olası bir afet durumunda konteyner kentlerin kurulumunun yapılacağı alanların belirlendiğini ve bu alanlarda altyapı çalışmaların başlayacağını vurgulayan Yılmaz, “AFAD Müdürlüğümüz de bu yaşanan depremlerden sonra yeni çalışmalar başlattı. Şuan da 3 tane alan belirledi AFAD Başkanlığımız. Allah korusun bir afet yaşanması halinde nereye konteyner kent kurulacak bunlar tespit edildi. Bunların altyapıları oluşturulacak ve bir afet yaşanması halinde hızlı bir şekilde altyapı hazır bu alanlara konteynerlerin kurulumu sağlanmış olacak. Bu çerçevede Şeyh Ahmet dediğimiz bölgede 100 dönümlük bir yer buraya bin konteynerlik bir alan inşa edilecek, altyapısı kurulacak. İkincisi Et ve Süt Kurumumuz bahçesi oraya 700 konteyner, bir de Kasman dediğimiz bir bölgede var orada 45 dönümlük bir alanda 450 olmak üzere toplamda 2 bin 150 konteynerin altyapısı hazırlanıyor. Bu konteynerler konmayacak şuan sadece altyapıları hazırlanacak. Allah korusun bir felaket olması halinde hızlı bir şekilde hemen buralar konteyner şehre dönüştürülecek. Bu çok önemli bir çalışma. Ayrıca bir afet olması halinde çadır kentlerin nereye kurulacağına ilişkin de yeni bir çalışma, güncelleme yapıldı. 9 bin 80 çadırın kurulabileceği 35 adet yer belirlendi. Bunlar da çadır kent kurmaya elverişli yerler” ifadelerini kullandı.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleşen basın açıklamasına TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ile belediye başkanları katıldı.