TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Yılmaz: “Terör kalkınmanın da, demokrasinin de düşmanıdır”

Bingöl'de basın mensuplarıyla bir araya gelen TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, “Terör kalkınmanın da, demokrasinin de düşmanıdır. Hem demokratik hakların kullanımını engeller hem de bir bölgenin kalkınmasına ket vurur, engeller” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Bingöl'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündemi değerlendiren TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, geçmişte terör nedeniyle doğuda ve güneydoğuda yeterince huzur olmadığını söyledi. Yılmaz, “Bayramın huzur içinde geçmesini temenni ediyorum. Gerek Ramazan ayında gerek öncesinde birçok beldemizi, ilçemizi dolaştık. Şu anda Bingöl Türkiye'nin en huzurlu illerinden bir tanesi. Geçmişte doğuda, güneydoğuda huzurun yeterince olmadığı, terörün yaşandığı dönemler gördük. Bu da en fazla bu bölgede yaşayan insanlara zarar verdi. Yaşadığımız bayramlardan tutun bir kıra ailenizle birlikte gitme imkanına varıncaya kadar, yatırımcının buraya gelip gelmemesini etkileyinceye kadar, turizmi, hayvancılığı, tarımı etkileme bakımından, birçok açıdan en büyük bedeli bu bölgede yaşayan insanlar ödediler. Terör kalkınmanın da, demokrasinin de düşmanıdır. Hem demokratik hakların kullanımını engeller hem de bir bölgenin kalkınmasına ket vurur, engeller. Bu mantıkla bakarsanız terörün en aza inmesi, minimum düzeye inmesi de en fazla bu bölgeye fayda sağlıyor. Tüm Türkiye için faydalı ama en fazla da bu bölge için faydalıdır. Terörün ortadan kalktığı ve minimum düzeye indiği bir ortamda yatırımlar canlanıyor, turizm hareketleri canlanıyor, yaşam kalitesi artıyor, insanlar temel hak ve hürriyetlerini daha rahat bir şekilde hayata geçiriyor. Korku atmosferinden çıkıp farklı bir ortama kavuşmuş oluyorlar. Ben önümüzdeki sürecin Bingöl için doğu için güneydoğu için çok önemli bir fırsat penceresi oluşturduğuna inanıyorum. Terör sonrası dönemde çok önemli bir gelişim göstereceğimize inanıyorum. Gerek sosyal açıdan gerek ekonomik açıdan, demokrasi açısından. Bunları hep birlikte göreceğiz inşallah” şeklinde konuştu.

“Geçen yıl 225 milyar dolar civarında bir ihracat gerçekleştirdi”

Ekonominin en temel öncelik arasında yer aldığını dile getiren Yılmaz, “Terör ve güvenlik meselelerinin ötesinde önümüzdeki süreçte en temel önceliğimiz ekonomi. Ekonomi bütün dünya için çok kritik bir mesele, bizim için de aynı şekilde. AK Parti iktidara geldiği günden bugüne her zaman ekonomiyi öncelikli bir alan olarak görmüştür. Ekonomik politikalar en önemli politika alanları olarak tespit edilmiştir ve bu alanda çok önemli reformlara imza atılmıştır. Son yıllarda üst üste yaşanan bir takım süreçler, bir takım sorunlar nedeniyle bölgemizi, dünyamızı etkileyen bir meseleler bizde de hissediliyor. Bize özel olarak baktığınız 15 Temmuz hadisesi yaşadık. Bunun sadece siyasi sonuçları olmadı aynı zamanda ekonomik etkileri de oldu. Ekonomimiz tam buradan çıkmak üzereyken pandemi geldi 2 yıl kadar önce gündeme ve bütün dünyayı kasıp kavurdu. Bizim ekonomimizi de etkiledi. En az etkilenenlerden biri biz olduk. 2020 yılında G-20 içinde Çin ile büyüyen tek ülke Türkiye oldu. Pandemi şartlarında diğer bütün ülkeler küçüldü. Biz 1.8 de olsa 2020'de büyüme kaydettik. Şimdi de 2 küsür büyüme kaydettik. Geçen yıl ise pandemi şartlarından çıkış sürecinde Türkiye ekonomisi yüzde 11 gibi bir büyüme, çift haneli büyüme sergiledi. İstihdamda yine 2 milyonun üzerine bir artış gerçekleşti. Pandeminin etkilerinden en hızlı çıkan ülkelerden biri Türkiye oldu. Sanayimiz çok yoğun bir çalışma içinde ve ihracata çalışıyor. Geçen yıl 225 milyar dolar civarında bir ihracat gerçekleştirdi, bu sene inşallah 250'yi de aşar” diye konuştu.

Program, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.