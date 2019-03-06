Tedavi edilen yaban keçisi doğaya bırakıldı

Bingöl'de sürüden ayrılan ve bitkin düşen yaban keçisi tedavisi yapılarak doğaya bırakıldı.

Kent merkezine yakın bir bölgede vatandaşlar tarafından bitkin halde yaban keçisi bulundu.1 yaşındaki keçiyi duyarlı vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.İlk müdahale yapılan keçi daha sonra Bingöl Üniversitesi Veteriner Klinikliğine gönderildi.

Klinikte tedavi ve muayenesi tamamlanan keçi ekiperler tarafından doğaya bırakıldı.