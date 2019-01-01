Tehlike oluşturan buz sarkıtları itfaiye ile temizlendi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının eksi 10'lara kadar düşmesiyle oluşan buz sarkıtları, itfaiye ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı.

Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı sonrası soğuk hava etkisini gösterdi. En çok kar yağan ilçelerden olan Karlıova'da da eksi 10'lardaki soğuk hava ile birlikte çatılarda buz sarkıtları oluştu. Tehlike oluşturan buz sarkıtları ve çatı kenarındaki karlar, ilçe belediyesine bağlı itfaiye aracıyla temizlenmeye başlandı.

Önceki gün ilçede kar kütlesi bir çocuğun üzerine düşmüştü. Kar altında kalan çocuk, olay yerinde kar temizleme çalışması yapan kepçenin üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Benzer bir talihsiz olayın yaşanmaması için çatı kenarlarındaki kar ve buz sarkıtlarının iki gündür itfaiye aracıyla temizlendiği öğrenildi.