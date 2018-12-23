Tekstil atıkları bez çanta ve fileye dönüşüyor

Bingöl'de bir araya gelen kadınlar, tekstil atıklarını 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında bez çanta ve fileye dönüştürmek için çalışmalara başladı.

Türkiye genelinde 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 1 Ocak 2019'dan itibaren vatandaşlar bez ya da file torbaya yönlendirilecek ve alışveriş poşetleri ücretli olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen projeyle atıkların olabildiğince engellenmesi ya da en aza düşürülmesi planlanırken, Bingöl'de el ele veren AK Partili kadınlar renkli alışveriş fileleri örmeye başladı. Tekstil atıklarının toplanarak bez çanta ve filelerin hazırlanmasının ardından semt pazarlarında alışveriş yapan kadınlara dağıtılacağı belirtildi.

Sıfır Atık Projesi'ni çok önemsediklerini ve topladıkları atık bezlerden alışveriş fileleri üretmeye başladıklarını belirten AK Parti Bingöl Kadın Kolları Başkanı Tuba Varolgüneş, “Sıfır Atık Projesi'ni duyduğumuz vakit çok heyecan duymuştuk. Bingöl'de bununla ilgili ne yapabiliriz diye düşünürken 1 Ocak itibariyle plastik poşetlere gelecek olan ücret uygulamasına kadınların katılımını artırmak ve farkındalık amacıyla ilimizde tekstil atıklarından bez çanta ve bez file üretmeye karar verdik. Üreteceğimiz tüm bez çanta ve bez fileleri ise tamamen gönüllü olan kadınlarımız üstlenmiş durumda. Üretimimiz bittiği zaman semt pazarlarında dağıtım gerçekleştireceğiz. Akabinde ise özellikle Sıfır Atık Projesi'nin ihtiyaç duyduğu bu farkındalığı olacak Bingöllü kadınlarımıza ücretsiz bir şekilde dağıtım yapacağız. Amacımız bu konu ile ilgili öncelikle bir farkındalık oluşturmak, ardından ise Türkiye genelinde atılacak olan bu adımlara Bingöllü kadınlar olarak öncülük etmek” dedi.

Sıfır Atık Projesi'ni çok önemli gördüklerini belirten Çiğdem Öner ise, “Organize Sanayi Bölgesi'nden topladığımız kumaş atıklarını getirip Halk Eğitim Merkezinde değerlendirelim dedik. Çokta güzel bir uygulama oldu. Zaten Bingöl'ün kadınları çok temiz ve titizler. Çocuklarımıza temiz ve güzel bir gelecek bırakmak için bu uygulamayı çok önemsiyoruz. Her şey çok güzel gidiyor” diye konuştu.