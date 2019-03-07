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Tipi yolu kapattı, cenazeye giden 55 kişi mahsur kaldı

Bingöl’de sabah başlayan kar yağışı ve tipinin etkili olması nedeniyle bir çok yol kapandı.

Bingöl'de sabah başlayan kar yağışı ve tipinin etkili olması nedeniyle bir çok yol kapandı. Bir köye minibüs ve otomobillerle cenazeye giden 55 kişi ise 3 saate yakın bölgede mahsur kaldı.


Bingöl'ün ilçelerinde bugün sabaha karşı başlayan kar yağışı yerini tipiye bıraktı. Tipinin etkili olması nedeniyle bir çok köy yolu ulaşıma kapandı. İstanbul ve İzmir'den Bingöl'e gelen, Adaklı ilçesine bağlı Çatma köyüne bir cenaze törenine katılmak için yola çıkan minibüs ile otomobillerin olduğu konvoydaki 55 kişi Baş köyü yakınlarında tipi nedeniyle yolda kaldı. Uzun süre yardım bekleyen grup, yaklaşık 3 saat bölgede mahsur kaldı. 3 saatin sonunda gelen iş makinesi ile yol açılarak hareket eden konvoy Baş köyüne ulaştı. Köye ulaşanlara vatandaşlar yiyecek verdi.


Öte yandan, bölgede bir de tipi nedeniyle kaza meydana gelmesi nedeniyle de yolun bir süre kapalı kaldığı öğrenildi.

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