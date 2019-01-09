Tipide mahsur kalan hamile kadın, kepçe ile evine ulaştırıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle evine gidemeyip belediyeye sığınan hamile kadın, kepçe ile evine ulaştırıldı.

Bingöl genelinde olduğu gibi Karlıova ilçesinde de kar ve tipi etkili oluyor. Dün geceden itibaren ilçe merkezi dahile tüm yolların kapandığı Karlıova'da ekipler sabah saatlerinde çalışmalara başladı. Hastaneye gitmek için evden çıkan kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan hamile bir kadın ise belediyeye sığındı. Devreye giren belediye ekipleri, hamile kadını çalışma yapan kepçenin kabinine bindirerek evine ulaştırdı.

Aşırı derecede fırtına olduğunu belirten Karlıova Belediyesi Zabıta Başkomseri Metin Bingöl, "Yolda mahsur kalanları kurtardık, şimdi de bir hamile bayan mahsur kalmış, onu da ancak kepçe ile gönderebildik" dedi.

Kriz masası kurup gelen ihbarlarla ekipleri yönlendireceklerini vurgulayan Bingöl, rastgele yol açma imkanlarının bulunmadığı kaydetti.