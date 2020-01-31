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Tipide mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı

Bingöl’de kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşları, ekipler 3 saatlik çalışmanın ardından kurtardı.

Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşları, ekipler 3 saatlik çalışmanın ardından kurtardı.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl'ün yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu.


Etkili olan kar yağışının ardından merkeze bağlı Ortaçanak köyü yolunda bir araç içinde vatandaşlar, tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.Vatandaşlardan haber alınamayınca köy muhtarı durumu jandarmaya bildirdi. Kar ve tipi nedeniyle yolda kaldıkları belirlenen vatandaşların kurtarılması için bölgeye valilik koordinesindeki İl Özel İdare ekibi sevk edildi. Ekipler, yolda araç içinde mahsur kalanları 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından kurtardı.


Kurtarma anlarını cep telefonu kaydeden bir vatandaş ise, bölgede tipi ve fırtınanın etkili olduğunu söyledi.

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