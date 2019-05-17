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Toplu taşıma araçlarından hırsızlık kamerada

Bingöl’de park halindeki toplu taşıma araçlarından hırsızlık yapan 3 çocuk, araç kamerası tarafından görüntülendikten sonra yakalandı.

Bingöl'de park halindeki toplu taşıma araçlarından hırsızlık yapan 3 çocuk, araç kamerası tarafından görüntülendikten sonra yakalandı.


Olay, gece saatlerinde kentin farklı noktalarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk gece kentin farklı noktalarında park halinde olan halk otobüslerine sırasıyla girdi. Araçlara giren çocuklar, 15 araçtan yaklaşık 5 bin TL'lik bozuk para ile ruhsat ve çeşitli özel eşyaları çaldı. Sabah olduğunda hırsızlığı fark eden sürücüler, durumu polise bildirdi. Hırsızlığa karışan ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen çocuklar yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Öte yandan, hırsızlık anı da bir otobüsün kamerasına saniye saniye yansıdı.

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