Tüm ekipler bir oldu, 80 yaşındaki Leyla Nine hastaneye ulaştırıldı

Bingölü'ün Yedisu ilçesinde yer yer 2 metreyi bulan kar nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan Leyla nine, tüm ekiplerin saatler süren ortak çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Kabayel köyü Giyimli mezrasında yaşayan 80 yaşındaki Leyla İbin, rahatsızlandı. Bunun üzerine yakınları durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi. Yola çıkan ekipler, yer yer 2 metreyi aşan kar ve yolun kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle AFAD, UMKE ve İl Özel İdaresi ekiplerinden destek istedi. Kaymakamlık koordinesinde bölgeye sevk edilen ekipler, karlı yolları 15 saatlik çalışma ile aştı. Eve ulaşan ekipler, yaşlı kadını ambulansa alarak İlçede bulunan Aile Sağlığı Merkezine götürdü.

Tedavi altına alınan Leyla ninenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.