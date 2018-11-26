Tunceli heyeti Vali Ekinci'yi ziyaret etti

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile beraberindeki heyet, Bingöl Valisi Kadir Ekinci'yi ziyaret etti.

Son kararname ile Ankara- Beypazarı Kaymakamlığı'ndan Bingöl'e Vali olarak atanan Kadir Ekinci'yi, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ziyaret etti.Vali Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret eden Vali Sonel ve beraberindeki heyet hayırlı olsun dileklerini iletti.

Daha sonra Vali Ekinci ve Vali Sonel'le birlikte Tunceli heyeti, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban ile İl Jandarma Komutanlığına da ziyaret gerçekleştirdi.