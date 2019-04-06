Türkiye'de İlk Defa Dijital Dönüşüm Sınavı

Pilot üniversite seçilenlerden Bingöl Üniversitesi'nde de 8 bin öğrencinin katılımı ile Dijital Okuryazarlık sınavı yapıldı.

Türkiye'de seçilen 8 pilot üniversitede Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında Dijital Okuryazarlık sınavları bugün yapıldı. 8 Üniversitede aynı anda gerçekleştirilen sınava Türkiye genelinde yaklaşık 36 bin öğrencinin katıldığı öğrenildi. Bingöl Üniversitesi'nde ise sınava 8 bine yakın öğrenci girdi.

Sınavla ilgili bilgi veren Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Cumhurbaşkanımızın eğitim öğretim yılının başlangıcında külliyede rektörlerle yaptığı toplantıda dijital dönüşüme dikkat çekmesiyle beraber YÖK başkanlığında 8 üniversite pilot üniversite seçildi. Bu 8 pilot üniversite Anadolu Üniversitesi ile yapılan protokolle beraber ilk dönem öğretim üyelerine dijital dönüşüm ile ilgili ders verdi. 2.dönem ise üniversiteler kendi öğrencilerine dijital dönüşüm projesi kapsamında okuryazarlık dersini zorunlu kıldı. Bizde kendi üniversitemizde bu dersi zorunlu kılarak dersler verdik ve bugünde vize sınavları vardı. 8 üniversitede toplamda bugün aynı anda 36 Bin öğrenci sınava giriyor. Bingöl üniversitesinde ise aynı anda 8 Bin kişi sınava girdi. Üniversitemizde aynı anda bu denli büyük çapta öğrencilerin girdiği sınav oldu. Bu sürecin Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgilendirmesi doğrultusunda gerçekleştirilmesi güzel sonuçlar getirecek. Dijital dönüşümün artık kaçınılmaz olduğunu hepimiz artık çok iyi biliyoruz. Hem üniversitemiz, hem ilimiz, hem de ülkemiz için bu sürecin hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Üniversitenin Öğrenci Konsey Başkanı Melih Durmuş ise;" Dijital okuryazarlık sınavını bugün yapmış bulunuyoruz. Üniversitemiz Türkiye'de ki 8 pilot üniversiteden biri Bingöl. Çok güzel bir sınav oldu. Dijital dünyayı anlama açısından üniversite öğrencilerimizin bu sınavı almasını çok anlamlı ve önemli buluyoruz. Bu sınavda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Leyla Güven ise, “Bu sınavlarla beraber teknolojinin önemi bir kez daha anladık. Daha öncesinde derslerini uygulamalı olarak görmüştük. Güzel geçti umarım bütün arkadaşlarım iyi puan alır” şeklinde konuştu.

Sınava giren öğrencilerden Muhsin Çakır'da, “Bugün Dijital okuryazarlık sınavı oldu. Teknoloji her alanda bizlere kolaylık sağladığı gibi bu okuryazarlık sınavında da bizlere çağ atlattı diye düşünüyorum. Bilmediğimiz konuların ince detaylarını bu dersle öğrenmiş olduk”diyerek düşüncelerini aktardı.

Bingöl, Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt, Iğdır, Munzur, Muş Alparslan, Siirt ve Şırnak Üniversitelerinin pilot seçildiği Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında ikinci dönem tüm öğrencilere yönelik üç kredili 'Dijital Okuryazarlık' dersinin devam edeceği, projenin ülke genelinde tüm üniversitelere yayılacağı belirtildi.