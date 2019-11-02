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TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 2 - Cizre Bld: 3

Türkiye Voleybol Federasyonu 1.

Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 4. hafta müsabakasında sahasında Cizre Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.



Salon: Solhan


Hakemler: Mahmut Karaca, Alper Üğüten


Solhanspor: İkbal Taha Dogu, Kadircan İşeri, Çağlar Aksoylu, Numan Çalışkan, Murat Yılmaz, Mustafa Cevat Ünver, Muhammet Delibas, Rıfat Erden Çevikel, Murat Karakaya, Nur Muhammed İlbas, Hakan Polat, Onur Kurt, Göktuğ Şeref, Burak Hazırol (L), Besnik Berkay Tanık


Cizre Bld.: Celal Yalçın, Sabit Karaağac, Abdullah Belik (L), Özdemir Umut (L), Sercan Abanoz, Burak Köse, Muhammed Balamir, Eren Koparıcı, Demirci Caner, Yusuf Olgun, Ali Candan, Arıas Guzman Luıs Antonıo


Setler: 22-25, 25-18, 25-15, 22-25, 15-7


Süre: 30, 26, 23, 27, 15 (121 dakika)

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